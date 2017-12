Verboden om vuurwerk te gebruiken: ook tijdens de eindejaarsfeesten

Vanaf 1 november tot 31 januari geldt er een verbod om vuurwerk op zak te hebben of om aantalten te maken om het af te steken. Enkel de burgemeester kan toelating geven om hiervan af te wijken. Wie door de politie betrapt wordt, krijgt een GAS-boete. Bovendien wordt het gevonden vuurwerk in beslag genomen en later professioneel vernietigd. De politie kan dus een GAS-pv opstellen voor een inbreuk. Het is de gemachtigde GAS-ambtenaar van Stad Antwerpen die uiteindelijk zal bepalen hoe hoog de boete is. Let op, die boete kan oplopen tot 350 euro.

Paniek vermijden

De politie van Antwerpen vraagt ook uitdrukkelijk om knalvuurwerk achterwege te laten, vooral op plaatsen waar veel mensen samen zijn zoals Winter in Antwerpen en het eindejaarsvuurwerk. In de drukte kunnen zo'n onverwachte luide knallen al gauw paniek veroorzaken, vooral gelet de aanhoudende terreurdreiging.

Aan wie het eindejaarsvuurwerk bezoekt, vraagt de politie om rugzakken en grote handtassen thuis te laten. Ook glas is zoals elk jaar niet toegelaten. De politie is extra waakzaam op en rond de terreinen waar het eindejaarsspektakel zich zal afspelen. Hou zelf ook een oogje mee in het zeil, en meld verdachte zaken aan de politie.

(foto : Pixabay)