Verboden te vissen op kanaal Dessel-Schoten door blauwalgen

Op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten mag je voorlopig niet meer vissen, kajakken of waterskiën.

Omdat het lang warm en droog weer is geweest, zijn er blauwalgen gevonden in het water. Blauwalgen zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier en kunnen huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken.

Het recreatie- en captatieverbod op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten is van toepassing op het traject tussen Brecht en Schoten, oftewel tussen sluis 2 en sluis 10. Binnen een straal van 100 meter rond de blauwalgendrijflaag mag geen water worden gecapteerd voor het besproeien van landbouwgewassen of voor drinkwater voor vee. Daarnaast mag je er ook niet kajakken, vissen, waterskiën, wakeboarden of aan andere vormen van zachte recreatie doen. Zwemmen in kanalen is sowieso verboden. Pleziervaart blijft wel toegelaten.De maatregel staat los van het nog steeds van kracht zijnde captatieverbod in stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in de provincie Antwerpen.

(Foto: © Belga)