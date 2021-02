Verboden wapen en zwaar vuurwerk gevonden bij dealer

Een heel goeieavond, welkom. In Edegem heeft de politie afgelopen vrijdag een illegaal goktornooi stilgelegd. In een huis in de Oude-Godstraat hadden 10 mensen zich verzameld om te gokken voor grof geld. Bij aankomst van de politie probeerden ze te vluchten, maar zonder succes. Meer dan €26.000 werd in beslag genomen.