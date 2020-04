Verborgen ruimte ontdekt in auto

Een ploeg van het Orida-fietsteam merkte zondagnamiddag op de Turnhoutsebaan een voertuig op dat in het oog sprong door de zenuwachtige rijstijl van de bestuurder. De man reed met de gsm in de hand en claxonneerde toen hij even moest wachten achter een andere wagen. Toen de man hierop werd aangesproken gedroeg hij zich zeer zenuwachtig en was hij druk in de weer met zijn gsm-toestel.

Omdat de inspecteurs een vermoeden hadden dat de man zich inhield met drugshandel besloten ze zijn voertuig te doorzoeken. Aanvankelijk was de zoeking negatief, maar uiteindelijk vonden de experten van het fietsteam een vakkundig verstopte verborgen ruimte achter het dashboard van de wagen. Daarin werd cash geld aangetroffen. Er werd een huiszoeking georganiseerd bij de verdachte, waar zaken werden in beslag genomen die wijzen op een handel in verdovende middelen. De verdachte werd voorgeleid.