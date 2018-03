Verbouwplannen? Bezoek de gratis infosessies in het EcoHuis

Wil u uw woning op een goede en duurzame manier renoveren? Kom dan naar de gratis infosessies in het EcoHuis. Uw woning beter renoveren of 'benoveren' is goed voor uw wooncomfort, de waarde van uw eigendom, het milieu en uw portemonnee.

In het EcoHuis in Borgerhout kan u het hele jaar terecht voor gratis verbouwadvies, informatie over energie- en milieupremies, de Vlaamse energielening en andere voordelen. U kan er ook gratis infosessies volgen over beter renoveren of 'benoveren: gevelrenovatie, een groendak aanleggen, water (her)gebruiken ...