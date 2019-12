'Verdacht incident' in Wilrijk opgelost

Het parket Antwerpen heeft vanmorgen een onderzoek geopend naar aanleiding van een melding van een bewoner van de Jozef Kennislei in Wilrijk. Daaruit bleek dat er mogelijk sprake was van een misdrijf dat zou hebben plaatsgevonden.

Meteen is het labo en de Federale Gerechtelijke Politie ter plaatse gegaan en heeft het parket een onderzoeksrechter gevorderd.

Enkele uren later in het onderzoek blijkt dat iemand in een appartement in het bewuste pand in de loop van nacht onwel is geworden, door zijn vrienden naar een wagen werd gedragen en dan naar het ziekenhuis werd gevoerd. Tijdens de vaststellingen van de politie heeft die man zich ook terug aangeboden op het bewuste adres.

De onderzoeksrechter zal nu alle betrokkenen laten verhoren om na te gaan wat er precies gebeurd is.