Verdacht overlijden asielcentrum: raadkamer bevestigt aanhouding van drie verdachten

De raadkamer in Antwerpen heeft de aanhouding bevestigd van drie van de vijf verdachten die werden aangehouden op verdenking van het gijzelen en vermoorden van de negenjarige Daniel in het asielcentrum van Broechem. Dat meldt het parket van Antwerpen.

Voor de twee andere verdachten werd de zaak uitgesteld naar 7 mei. De verdachten van wie de aanhouding bevestigd werd, zijn mannen van 19, 20 en 21 jaar die net als de negenjarige Daniel en zijn moeder in het asielcentrum verbleven. Zij ontkennen alle drie ook maar iets met de feiten te maken te hebben.

De advocaten van de verdachten van 24 en 34 jaar vroegen dinsdag om uitstel. Hun cliënten verschijnen op 7 mei opnieuw voor de raadkamer. De 34-jarige ontkent eveneens. De advocaat van de 24-jarige wilde het standpunt van zijn cliënt nog niet kenbaar maken.

De negenjarige Daniel, een jongen van Palestijns-Libanese afkomst, was op maandagavond 22 april rond 22 uur voor het laatst gezien toen hij in het asielcentrum in Broechem met zijn fietsje rondreed. De fiets werd later teruggevonden, maar van de jongen ontbrak elk spoor. Het lichaam van het slachtoffertje werd twee dagen later tijdens een zoekactie aangetroffen in een gracht op de terreinen van het opvangcentrum. Vijf verdachten werden opgepakt en aangehouden op verdenking van gijzeling en moord. Familieleden van het slachtoffer verklaarden dat ze afgeperst werden met een Whatsappbericht waarin stond dat ze 100.000 euro moesten betalen of dat ze de jongen anders niet levend zouden terugzien.

