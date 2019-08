Een interventiepatrouille werd zaterdagnacht aangesproken op de Orteliuskaai in Antwerpen door een voorbijganger die een man had zien inbreken in een geparkeerde wagen. De politie kon de man vatten terwijl hij via een ingeslagen autoruit rondsnuffelde in het handschoenenkastje. De man was vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij was in het bezit van een flesje pepperspray en een noodhamer om autoruiten mee kapot te slaan. Hij bleek bovendien illegaal in ons land. Wat verderop werd nog een tweede wagen met een kapotte ruit aangetroffen. Er wordt onderzocht of de man voor gelijkaardige feiten in aanmerking komt. De politie sloot de beschadigde ruiten al gezien het slechte weer.