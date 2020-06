Verdachte aangehouden voor steekpartij in Hoboken

De onderzoeksrechter heeft woensdag een 39-jarige man aangehouden voor poging tot moord. Hij was een dag eerder opgepakt na een vermoedelijke steekpartij in Hoboken.

Het bebloede slachtoffer was dinsdag kort na 9 uur een kledingzaak aan de Sint-Bernardsesteenweg binnengestapt op zoek naar hulp. Hij werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gevoerd. De politie kon even later een 39-jarige verdachte in de buurt arresteren. Een getuige had hem uit de moskee zien wegvluchten, nadat eerder ook al het bebloede slachtoffer er naar buiten was gekomen.

"In deze fase van het onderzoek lijkt het erop dat er zich in een appartement boven de moskee een vechtpartij heeft plaatsgevonden", zegt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerpse parket. De verdachte die illegaal in ons land verblijft, is aangehouden voor poging tot moord. Het gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet door de lokale recherche.

(Bron en foto: Belga)