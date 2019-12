Verdachte Antwerps drugsgeweld krijgt enkelband, maar parket in beroep

De raadkamer in Antwerpen heeft dinsdag beslist om de negentienjarige verdachte van een reeks geweldplegingen in de buurt van Park Spoor Noord onder elektronisch toezicht te plaatsen. Maar de jongeman mag de gevangenis niet verlaten, want het parket gaat in beroep tegen die beslissing.

Voor de twee andere verdachten vroeg en verkreeg de verdediging ook een week uitstel. De drie verdachten van 18, 19 en 26 jaar werden op 4 december opgepakt bij verschillende simultane huiszoekingen in Antwerpen, Hoboken en Deurne. De huiszoekingen waren onderdeel van een gerechtelijk onderzoek naar het drugsgeweld in de buurt van Park Spoor Noord.

In maart 2019 werden de wijken rond het park geteisterd door verschillende aanslagen. Op 6 maart 2019 staken onbekenden wagens in brand: een VW Golf in de Biekorfstraat, een BMW in de Rupelstraat in Antwerpen en een Renault Clio in de Emiel Vanderveldestraat in Hoboken. Als een reactie op die feiten werden dan weer aanslagen gepleegd met granaten. Zo werd er onder meer een granaat onder een auto gegooid in de nacht van 7 op 8 maart in Dijlestraat.

Tijdens het verdere onderzoek kon een criminele organisatie in kaart gebracht worden. Leden van die organisatie komen bij de feiten in beeld als verdachte, maar ook als slachtoffer. Eerder werden al een 22-jarige en een 24-jarige gearresteerd. Vorige week werden nog drie verdachten opgepakt.

De 19-jarige ontkent volgens zijn advocaat iedere betrokkenheid. Door het beroep van het parket moet hij nu binnen de vijftien dagen voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnen. De twee andere verdachten komen volgende dinsdag opnieuw voor de raadkamer.

(Bron en themabeeld: © Belga)