Verdachte van dodelijke val Turnhoutsebaan onder voorwaarden vrijgelaten

De verdachte die werd aangehouden op verdenking van doodslag, nadat een 23-jarige vrouw zestien verdiepingen naar beneden was gestort vanuit een appartementsblok in Borgerhout, is onder voorwaarden vrijgelaten.

De man mocht de gevangenis verlaten na handlichting door de onderzoeksrechter, maar moet zich wel aan voorwaarden houden, meldt het parket van Antwerpen.

Het lichaam van het slachtoffer werd donderdagavond gevonden naast een appartementsgebouw aan de Turnhoutsebaan. Aanvankelijk was het niet duidelijk of de vrouw gevallen, gesprongen of geduwd was.

Het labo en een wetsdokter kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De man die bij haar in het appartement was, werd opgepakt en een dag later aangehouden.

Het parket meldde toen dat er ernstige aanwijzingen waren dat hij zich schuldig had gemaakt aan doodslag. Nu het onderzoek enkele dagen verder staat, zijn er naar verluidt elementen die toch eerder in de richting van een zelfdoding zouden wijzen, al worden alle pistes momenteel nog open gehouden.

De onderzoeksrechter besliste wel om de verdachte vrij te laten door handlichting, waardoor hij vandaag dus niet meer voor de raadkamer hoefde te verschijnen.

