Verdachte gevat na online dreiging UAntwerpen

Vanavond heeft de politie een 18-jarige opgepakt in het onderzoek naar bedreigingen aan het adres van de Universiteit Antwerpen. In een bericht dat via de sociale media was rondgegaan, dreigde iemand met een aanslag.

In een e-mail die aan de universiteit van Antwerpen gericht was, werd melding gemaakt van een gewapende aanval. Een gelijkaardig bericht werd gedeeld via de sociale media en opgemerkt door de politie.

Aan de studenten van de universiteit werd als veiligheidsmaatregel gevraagd om de gebouwen niet te verlaten. Tegelijk werd door onder meer de afdeling INTEL een onderzoek gevoerd naar de oorspronkelijke afzender.

Omstreeks 19 uur werd het voertuig van de verdachte onderschept op Linkeroever. De verdachte van 18 werd zonder incidenten gearresteerd. Hij wordt vanavond nog verhoord. Daarna zal de onderzoeksrechter beslissen over een eventuele aanhouding voor het dreigen met een aanslag.

Het onderzoek naar de feiten gaat onverminderd verder. De lessen kunnen, wat de politie betreft, morgen opnieuw hervatten.

