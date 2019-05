In de afgelopen nacht werd een man van 22 aan de Sint-Jacobsmarkt in Antwerpen overvallen. Een aantal personen zou het slachtoffer eerst aangesproken hebben met de vraag of ze een sigaret konden krijgen. Al snel vroegen ze zijn geld, mobiele telefoon en portefeuille. Eerst weigerde de man dat, waarop de daders begonnen te schoppen en te slaan. Het slachtoffer wilde verdere escalatie vermijden en gaf uiteindelijk wat geld aan zijn belagers. Die sloegen op de vlucht in de richting van het Theaterplein. Er werden meteen een aantal patrouilles ter plaatse gestuurd. Bij nazicht in de omgeving konden drie verdachten, onder wie een minderjarige, gevonden worden. Ze werden overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.