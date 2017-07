Verdachte moord op Yves Van Oers blijft aangehouden

De raadkamer in Antwerpen heeft vrijdag de aanhouding bevestigd van Tom V. (24), die verdacht wordt van de moord op Yves Van Oers uit Ekeren.

Het slachtoffer werd maandag dood teruggevonden in zijn appartement aan de Konijnenberg. Nog diezelfde dag werd Tom V. opgepakt, die tot bekentenissen overging. Het slachtoffer had zaterdagavond zijn verjaardag gevierd op café. Ook de verdachte werd in hetzelfde café gesignaleerd en zou samen met hem vertrokken zijn. Mogelijk werd Van Oers in de nacht van zaterdag op zondag al om het leven gebracht. Zijn lichaam werd maandagochtend aangetroffen en vertoonde tekenen van geweld. Over het motief van de verdachte willen noch het parket, noch zijn advocaat iets kwijt. Tom V. was nog niet bekend bij het gerecht.