Bij N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever thuis in Deurne is vandaag een omslag met een onbekend poeder gearriveerd. Onderzoek wees uit dat het goedje ongevaarlijk was.

Het onbekende poeder dat in een omslag zat die de echtgenote van N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever woensdag thuis in hun brievenbus vond, blijkt ongevaarlijk. Dat zegt de Antwerpse lokale politie, die over de precieze aard van het product geen details kwijt wil. Het onderzoek naar de afzender van de omslag loopt nog. De civiele bescherming kwam de omslag vanmiddag ophalen voor analyse, maar er blijkt dus nooit echt gevaar te zijn geweest.