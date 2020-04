Verdachte op de vlucht voor politie gooit zak met joints weg

Het wijkteam van Hoboken merkte tijdens een controleactie tegen drugsoverlast 3 personen op die bij het zien van de politiewagen de vlucht namen op de fiets. Gezien het verdacht gedrag werd de achtervolging ingezet.

Eén verdachte werd staande gehouden in de Hobeuchemstraat. Tijdens zijn vlucht had hij een zakje in de tuin van een leegstaande woning geworpen. In het zakje werden 13 joints aangetroffen. De twee andere kerels werden staande in de Steynstraat. Er werden huiszoekingen georganiseerd, daarbij werden nog eens 5 grote flessen lachgas, een aantal ampullen lachgas en een precisieweegschaal in beslag genomen. De drie verdachten (18, 20 en 21), allen reeds gekend voor drugshandel, werden voorgeleid.

