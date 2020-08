Verdachte opgepakt voor steekpartij in Schoten

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft zondag een 39-jarige man uit Schoten aangehouden voor poging doodslag. Hij stak in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdens een tuinfeest bij hem thuis een 31-jarige man uit Deurne, die daardoor levensgevaarlijk gewond raakte.

Het slachtoffer was samen met enkele anderen op een bijeenkomst in de tuin aan de Ridder Walter de Havrelaan in Schoten, waar de feiten gebeurden. Om een nog onbekende reden kwam er ruzie van en stak de bewoner van het pand het slachtoffer, waardoor die levensgevaarlijk gewond raakte. De gewonde man vluchtte weg in de hoop van hulp te vinden, en stuikte uiteindelijk in elkaar in de Borkelstraat. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht en was even in levensgevaar. De onderzoeksrechter kwam ter plaatse en het onderzoek wordt volop gevoerd naar de precieze omstandigheden van de steekpartij.

Een man van 39 werd als verdachte gearresteerd, de onderzoeksrechter besliste zondag de man aan te houden voor een poging doodslag. Hij zal in de loop van de week voor de raadkamer in Antwerpen verschijnen, die beslist over zijn verdere aanhouding.