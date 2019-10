Het team winkeldiefstallen van de Antwerpse politie merkte tijdens hun toezicht op de Meir een verdachte man op. Ze konden vaststelen hoe de man in een kledingzaak een jas in zijn rugzak propte en de winkel verliet zonder de jas af te rekenen. De verdachte (28) werd onderschept en gearresteerd. De jas bleek niet zijn eerste diefstal, in totaal had hij in 4 winkels gestolen, zijn buit bedroeg meer dan 300 euro. Hij had ook een kniptang op zak. Alle gestolen spullen konden terug gegeven worden.