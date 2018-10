Verdachte van 26 jaar oude moord blijft aangehouden

De raadkamer in Antwerpen heeft de aanhouding bevestigd van Stephaan D.L. De 54-jarige man uit Deurne wordt verdacht van de moord op Ariane Mazijn, die in 1992 dood werd aangetroffen in een studio in Antwerpen.

Stephaan D.L. werd twee weken geleden opgepakt. DNA dat in 1992 werd aangetroffen op het lichaam van het slachtoffer matchte in 2017 met een DNA-spoor van D.L. dat in de databank van veroordeelden was opgenomen. Hij had zijn DNA moeten afstaan na een veroordeling tot zes maanden cel met uitstel wegens een poging tot diefstal.

De vijftiger is ruitenwasser van beroep en werkte ook in het appartementsgebouw van Ariane Mazijn. Hij had seksueel contact met haar gehad, maar ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer. Haar levenloze lichaam werd op 17 juni 1992 door haar vriend aangetroffen in een studio aan de Mechelsesteenweg in Antwerpen. Ze werd gewurgd met een snoer en had ook verschillende snij- en steekwonden. Het DNA van de verdachte werd op het snoer aangetroffen. Hij heeft aan de onderzoeksrechter gevraagd om opnieuw verhoord te worden zodat hij bijkomende toelichting kan geven.