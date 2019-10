Verdachte van de Pokemonmoord legt bekentenissen af

Shashia Moreau werd gewurgd tijdens een spelletje wurgseks. Dat heeft Jonny Van Den Broeck vandaag voor het eerst bekend tijdens zijn verhoor voor het Antwerpse assisenhof. Ondanks alle bewijzen tegen de beschuldigde in de zogenaamde Pokémonmoord hield hij lang vol dat hij zich niets herinnerde. Maar daar is vandaag dus verandering in gekomen. Op 7 februari 2017 hadden Shashia en Jonny een afspraak om Pokémonfiguurtjes te ruilen.