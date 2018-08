Verdachte van dreigtweet rond Antwerp Pride wordt uit Vlaams Belang gezet

De 21-jarige man die vrijdag werd opgepakt omwille van een dreigtweet naar aanleiding van de Antwerp Pride, blijkt lid te zijn van Vlaams Belang. De partij heeft intussen de procedure opgestart om het lidmaatschap van 'de vermoedelijk betreffende persoon' te ontnemen, zo laat Vlaams Belang maandag weten.

Partijvoorzitter Tom Van Grieken had eerder al verklaard dat dergelijke tweets voor Vlaams Belang 'niet door de beugel kunnen en de partij kunnen schaden'. De verdachte had op 8 augustus op Twitter een dreigende reactie gepost als antwoord op een tweet van de politie over de Antwerp Pride van zaterdag. De reactie was discriminerend, maar hield ook een reëel risico op geweld in. Daarom ging de Antwerpse politie meteen op zoek naar de man. Hij kon vrijdag geïdentificeerd en opgepakt worden. De man gaf daarbij toe dat hij verantwoordelijk was voor de tweet.

In zijn huis werden onder meer een vlag met een hakenkruis, een boksbeugel en verboden messen aangetroffen. Gisteren werd hij door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Het intussen verwijderde Twitter-profiel van de verdachte suggereerde dat hij lid was van Vlaams Belang. Zo was er onder meer een foto van een verjaardagskaart te zien die de partij aan alle leden bezorgt. De partij ging na of de man inderdaad (nog steeds) lid is en dat blijkt het geval te zijn. Vlaams Belang startte daarop de procedure om hem het lidmaatschap te ontnemen. 'Het is niet omdat hij posts van onze partij leuk vindt, dat wij ook achter hem staan', stelt Van Grieken.

