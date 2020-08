Verdachte van fietsendiefstal gevat

Vannacht zag een patrouille een man rijden op een herenfiets, terwijl hij een damesfiets voortduwde. Toen de man de politie in de gaten kreeg, zette hij de vrouwenfiets tegen een winkelraam in de Belgiëlei. Hij stapte af van de herenfiets en zette die tegen een gevel. Daarna bukte hij zich. Hij gedroeg zich zenuwachtig wat alles samen voldoende was voor een controle van de man.

De man gaf een wisselend en onsamenhangend verhaal. Aan zijn handen was te zien dat hij wellicht recent nog aan een fiets had geprutst. Bij verdere controle van de man vond de interventieploeg nog gereedschap. Het realtime-intelligence center kon met camerabeelden achterhalen dat de man in aanmerking kwam voor een diefstal van twee fietsen in de omgeving van de De Keyserlei. De verdachte (41) werd gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. De gemerkte fietsen zijn meegenomen zodat de eigenaars achterhaald kunnen worden.

(foto © Belga)