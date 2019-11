Verdachte van gewelddadige diefstallen vrij onder voorwaarden, maar parket in beroep

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag een 32-jarige man uit Deurne die verdacht wordt van drie diefstallen met geweld, vrijgelaten onder voorwaarden. De dertiger blijft echter in de cel, omdat het parket in beroep is gegaan.

Op donderdag 4 juli werd een vrouw overvallen toen ze een appartementsgebouw binnenstapte op de Turnhoutsebaan. Een man probeerde haar handtas af te rukken. Toen ze die niet meteen wilde afgeven, zou hij haar ook bij de keel hebben gegrepen. In de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 juli volgde een tweede overval, ditmaal vlakbij in de Carnotstraat. In de nacht van maandag 22 op dinsdag 23 juli pleegde de overvaller nog een derde soortgelijk feit in de Sergeyselsstraat. Na de twee laatste feiten ging de man met de gestolen bankkaarten kleine aankopen doen in een nachtwinkel. De verdachte kwam erg goed in beeld op camera's in de buurt van de feiten. Een oproep in het VTM-programma 'Faroek' leidde vorige week tot de arrestatie van de dertiger uit Deurne. De man werd voor de onderzoeksrechter geleid en aangehouden. De raadkamer wilde hem woensdag vrijlaten onder voorwaarden, maar het parket stak daar een stokje voor. De verdachte verschijnt nu binnen de vijftien dagen voor de kamer van inbeschuldigingstelling, die over zijn aanhouding moet oordelen.