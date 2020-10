Verdachte van home invasion bij havenarbeider blijft in de cel

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag de aanhouding bevestigd van een 28-jarige Nederlander die verdacht wordt van een home invasion bij een havenarbeider. Hij zou ook betrokken zijn geweest bij het drugsgeweld van afgelopen augustus.

Een havenarbeider werd op 8 augustus in zijn huis in Merksem overvallen en bedreigd met een vuurwapen. De verdachte, die in Wuustwezel gearresteerd werd, komt volgens het parket nadrukkelijk in beeld in het onderzoek naar die home invasion. Mogelijk is er ook een verband met de aanslag op The Pasta House aan de Turnhoutsebaan in Deurne in de nacht van 28 augustus. Een schutter loste toen meerdere schoten op de gevel van de leegstaande horecazaak. Beide incidenten zouden zich situeren binnen het drugsmilieu.

De Nederlander werd aangehouden voor deelname aan een criminele organisatie, inbreuken op de wapenwetgeving, woonstschennis bij nacht met braak en mondelinge bedreigingen. Dinsdag is hij voor de raadkamer verschenen. 'De aanhouding van mijn cliënt werd met een maand verlengd', zegt zijn advocaat Sahil Malik, die geen verdere commentaar wenste te geven. Er zal nu volgens het parket verder onderzocht worden of de man aan nog andere geweldsdelicten in het drugsmilieu gelinkt kan worden. Eind augustus laaide het drugsgeweld weer hoog op. Op nog geen week tijd werden in de districten Deurne en Borgerhout verschillende woningen beschoten en waren er meerdere aanslagen met granaten.