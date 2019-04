Verdachte van home invasion in Deurne aangehouden

De politie heeft een verdachte opgepakt voor een home invasion in een appartement in Deurne begin december. Het gaat om een 19-jarige man uit Antwerpen. De raadkamer heeft dinsdag zijn aanhouding bevestigd, meldt het parket.

Een man had in de avond van 8 december 2018 bij verschillende bewoners van een flatgebouw aan de Ter Rivierenlaan in Deurne lukraak aangebeld. Eenmaal binnen, ging hij naar het appartement van een 81-jarige vrouw op de zevende verdieping. Hij bedreigde haar met een vuurwapen en eiste geld. Een buurvrouw had het tumult gehoord en ging informeren of alles in orde was. Ze had meteen in de gaten dat er iets niet klopte en kon de bejaarde vrouw helpen ontsnappen. De dader vluchtte daarna weg.

In het opsporingsprogramma Faroek werd een reconstructie van de feiten getoond en een oproep naar getuigen gelanceerd. Telefonie-onderzoek bracht uiteindelijk de 19-jarige verdachte in beeld, maar hij ontkent zijn betrokkenheid. Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet door FGP Antwerpen, onder leiding van de onderzoeksrechter.

(Bron : Belga)