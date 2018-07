Verdachte van moord in Niel blijft in cel

De raadkamer in Antwerpen heeft de aanhouding bevestigd van Dimitri G., die verdacht wordt van de moord op Bart T. Het 38-jarige slachtoffer kwam maandag tussen in een ruzie tussen de verdachte en zijn ex-vriendin en kreeg een messteek in de hals.

De 32-jarige Dimitri G. trok maandag naar de woning van zijn ex-vriendin in Niel. Ze hadden ruzie en hij wilde met haar praten. Toen hij naar binnen wilde gaan, werd hij tegengehouden door Bart T., die met zijn ex bevriend was. Dimitri G. verklaarde dat hij eerst twee klappen kreeg, waarna hij in een reflex en zonder nadenken met een zakmes uithaalde. Bart T. werd geraakt in de hals en begon hevig te bloeden. Hij werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij dinsdag bezweek aan zijn verwondingen. Dimitri G. vluchtte na de steekpartij weg, maar werd niet veel later gearresteerd in Hoboken. Volgens zijn advocaat was het nooit zijn bedoeling om het slachtoffer te doden. 'Wij hebben gevraagd om een wedersamenstelling van de feiten te organiseren. Dat lijkt ons belangrijk voor de waarheidsvinding', zegt zijn advocaat Sahil Malik.