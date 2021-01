Verdachte van moord in studentenbuurt wordt geïnterneerd

De raadkamer in Antwerpen heeft de internering bevolen van Nebosja T. De vijftiger had eind 2019 zijn vroegere buurvrouw Maria Struyf (88) aangevallen met een scheermes toen ze met haar hondje ging wandelen in de Antwerpse studentenbuurt. De man werd door de gerechtsdeskundigen niet toerekeningsvatbaar verklaard.

Nebosja T. woonde in hetzelfde appartementsgebouw als het slachtoffer. Een aantal weken voor de feiten was hij er door de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven uit gezet, na verschillende klachten van zijn medebewoners. Op 13 oktober 2019 ging hij zijn post ophalen en liep hij het slachtoffer tegen het lijf in de hal. Ze zou gezegd hebben dat hij er niet meer welkom was, waarop hij door het lint ging. Hij sneed haar de keel over met een scheermes, dat hij altijd op zak zou hebben. Het slachtoffer werd door een getuige naar een bankje op de Stadswaag geholpen, waar ze in elkaar zakte. Ze werd nog in allerijl overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis, maar overleed daar aan haar verwondingen.

De politie kon nog diezelfde avond Nebosja T. arresteren in het Centraal Station. Hij had het scheermes nog op zak. De vijftiger bekende de feiten, maar betwistte dat het om een wraakactie ging. Uit het psychiatrisch onderzoek blijkt dat de man niet toerekeningsvatbaar is. Hij moet dus niet voor het hof van assisen verschijnen