Verdachte van moord op aannemer blijft aangehouden

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag de aanhouding bevestigd van Tony B., die verdacht wordt van de moord op aannemer Luc Vuylsteke uit Deurne.

Het 52-jarige slachtoffer werd vrijdag in het hoofd geschoten en overleed maandag aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Tony B. huurde een studio van het slachtoffer en werkte ook af en toe voor hem. Op de dag van de feiten had hij nog een discussie met Vuylsteke gehad op een werf in Deurne. Het slachtoffer werd korte tijd later neergeschoten in zijn bestelwagen.

Een werknemer zag Tony B. wegrennen. De politie kon de verdachte een dag later arresteren. De zwaargewonde aannemer vocht heel het weekend voor zijn leven, maar bezweek maandag aan zijn verwondingen.

Tony B. is met deze feiten niet aan zijn proefstuk toe: in 2011 kreeg hij zes maanden cel voor een schietpartij. Er was toen tien jaar gevorderd, maar de rechtbank vond de intentie tot doden niet bewezen. Luc Vuylsteke wist van zijn gerechtelijk verleden, maar wilde Tony B. een kans geven.

De verdachte kampte echter met een middelenprobleem en verscheen soms onder invloed op het werk. Of dat meespeelde bij de feiten, is niet duidelijk. Tony B. zwijgt in alle talen over zijn motieven. “Mijn cliënt beroept zich nog altijd op zijn zwijgrecht. Ik kan dan ook niet meer kwijt dan dat de raadkamer zijn aanhouding bevestigd heeft”, zegt zijn advocaat Xavier Potvin.