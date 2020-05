Verdachte van moordpoging Boechout blijft in de cel

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag de aanhouding bevestigd van een 21-jarige man uit Mortsel die verdacht wordt van een poging tot moord in Boechout eerder deze week. Dat werd vernomen bij het parket.

Het 21-jarige slachtoffer werd neergestoken aan zijn woning en verkeerde een tijd in levensgevaar. De verdachte belde maandag rond 21.30 uur met een 21-jarige vriend aan bij het slachtoffer aan de Smalleweg in Boechout. Toen die in de deuropening verscheen, werd hij meteen twee keer met een mes gestoken. De twee twintigers vluchtten daarna weg. Het slachtoffer liep levensbedreigende verwondingen op en werd met spoed geopereerd in het UZA in Edegem. Het levensgevaar was daarna geweken, maar zijn toestand bleef zeer ernstig. De lokale politie kon niet veel later twee verdachten aan een tramterminus arresteren. Een van hen was de vermoedelijke dader. Hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter en aangehouden op verdenking van poging tot moord. Het motief voor de steekpartij zou in de relationele sfeer te situeren zijn.