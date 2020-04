Verdachte van moordpoging in Beringen in buurt van Antwerps centraal station opgepakt

De politie van de zone Antwerpen heeft gisteravond op het Koningin Astridplein de 52-jarige verdachte Alwin B. gearresteerd voor de moordpoging zaterdag in Korspel (Beringen).

De Beringse speurders zullen hemvandaag verhoren, waarna de onderzoeksrechter een beslissing zal nemen. Zaterdag was de man betrokken bij intrafamiliaal geweld op de Stalsesteenweg in Beringen. Zijn 46-jarige vrouw en 28-jarige stiefdochter waren door hem met een hamer aangevallen. Bij aankomst van de politie was de Surinamer op de vlucht geslagen. Er werd onder meer een politiehelikopter ingezet, maar de man bleef spoorloos. De twee gewonde vrouwen mochten zaterdagavond na verzorging het ziekenhuis verlaten. Zondag werden twee kennissen van de verdachte in Beringen opgepakt, maar die bleken niets met de feiten te maken hebben en werden vrijgelaten.gisteravond rond 20 uur werd de hoofdverdachte op het Koningin Astridplein in Antwerpen gevat.

(foto Google Street View)