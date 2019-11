Verdachte van uithaling 1,2 ton cocaïne uit container met limoenen blijft aangehouden

De 53-jarige man die maandag werd opgepakt na de vondst van 1,2 ton cocaïne in de Antwerpse haven, blijft verder aangehouden. Dat heeft de raadkamer in Antwerpen vandaag beslist.

De verdachte beroept zich grotendeels op zijn zwijgrecht. In de haven van Antwerpen werd maandag een partij cocaïne van 1,2 ton gevonden. De drugs zaten verstopt in een container met een deklading limoenen op een schip dat vanuit het Braziliaanse Itaguai naar Antwerpen was gevaren. De vijftiger die gearresteerd werd, zou de chauffeur zijn die de uithaling moest doen. Hij werd aangehouden wegens mededaderschap aan de invoer en handel van verdovende middelen en voor deelname aan een criminele organisatie. De man gaat niet in beroep tegen de bevestiging van zijn aanhouding. 'Wij gaan het onderzoek verder afwachten', zegt zijn advocaat Xavier Potvin.