Verdachte van vermoedelijk meer dan 50 auto-inbraken gearresteerd

Politiezone Antwerpen heeft gisteren een verdachte gearresteerd die in aanmerking zou komen voor meer dan vijftig auto-inbraken in Antwerpen. Hij sloeg steeds een ruit vooraan in en stal dan een specifiek onderdeel van bepaalde gps-toestellen.

Vanaf begin juni kreeg de politie geregeld oproepen binnen van inbraken in auto’s van het merk Mercedes. Telkens sloeg de dief een ruit vooraan in, greep hij met z’n hand in het handschoenkastje en nam hij een onderdeel van een specifiek gps-toestel mee.

Vermoedelijk meer dan 50 feiten

De verdachte sloeg toe in de omgeving van de Ekersesteenweg en de Transcontinentaalweg, in de omgeving van het Stadspark, in de regio Oost in de buurt van de snelweg en in het gebied tussen de Pretoriastraat en de Stanleystraat. De politie denkt al meer dan vijftig feiten aan de verdachte te kunnen koppelen. In de nacht van 10 op 11 juni 2020 alleen al werden 18 mensen het slachtoffer. De politie gaat ervan uit dat de komende dagen nog meer slachtoffers aangifte zullen doen.

Verdachte van 22 jaar aangehouden

Misdrijfanalisten van de directie intelligence led policing (ILP) brachten de feiten in kaart. De werkwijze van de verdachte werd breed verspreid binnen de operationele eenheden. Op 11 juni trof de politie de verdachte aan in het Nachtegalenpark. Op dat moment was hij in het bezit van twintig gestolen onderdelen van navigatiesystemen. De verdachte is een man van 22 jaar. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

(bericht en foto : Politie Antwerpen)