Verdachte van voetzoeker tijdens wedstrijd op Bosuil gevat

Op 12 mei van dit jaar zorgde een luide knal tijdens de voetbalwedstrijd tussen R. Antwerp FC en Sint-Truiden bij verschillende supporters voor (blijvende) gehoorschade. In het onderzoek dat volgde, heeft een 25-jarige man uit Wijnegem bekentenissen afgelegd. Hij mag zich aan een dagvaarding voor de correctionele rechtbank verwachten.

Het onderzoek startte meteen nadat de luide knal door het stadion was gegaan. Dat gebeurde vlak voor de start van de wedstrijd in het Bosuilstadion. Meteen na het incident hadden 15 slachtoffers zich gemeld, onder wie ook politiepersoneel. Ze lieten zich meteen controleren door een arts. Na een oproep door de politie, meldden zich nog 13 bijkomende slachtoffers. Tijdens het verdere onderzoek hebben nog 10 mensen zich als slachtoffer geregistreerd. In totaal zijn er op dit moment 38 benadeelden.

Onderzoek

De politie sprak met verschillende slachtoffers en bezoekers aan het stadion. Eén van de getuigen verklaarde aan de politie dat een goed beschreven man een voetzoeker van goed 15 cm lang en 5 cm doorsnede weggooide. Daarna ontplofte het projectiel met een enorm luide knal als gevolg. Meteen na de feiten werden ook de camerabeelden die beschikbaar waren onderzocht. Op die beelden was te zien hoe een man een voorwerp, waar eerder een steekvlam aan te zien was, laag over de grond weggooide. Aan het gedrag dat bij de man waargenomen werd, kon duidelijk opgemaakt worden dat er een zware impact te verwachten was.

Doorgedreven onderzoek leidde de speurders naar twee mannen. In eerste instantie ontkenden ze elke betrokkenheid. De 25-jarige verschool zich achter het feit dat de knaller in zijn richting werd geworpen, maar dat hij niet de ontsteker was. Zijn vriend van 28 jaar ontkent tot op vandaag elke betrokkenheid.

Doorbraak

Op dinsdag 11 september werd de 25-jarige in het dossier verhoord. De man gaf te kennen zijn verantwoordelijkheid toch te willen nemen. Hij heeft bekend dat hij een zware voetzoeker aannam van een onbekende supporter en de lont aanstak.

Straf

Omwille van hun betrokkenheid bij de feiten, kregen de twee betrokkenen al een stadionverbod van 5 jaar opgelegd. Die procedure voor een bevoegde commissie werd gestart door RAFC. Hoewel het stadionverbod toegekend werd, is momenteel de beroepsprocedure gestart.

(Bericht : Lokale Politie Antwerpen)

(Foto : © Belga)