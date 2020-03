Verdachten brutale moord op Leopoldine De Decker voorlopig vrij

Branko Stankovski en Daniel Florojkic, die verdacht worden van de roofmoord op Leopoldine De Decker, hebben de gevangenis verlaten.

Hun assisenproces werd donderdagavond stilgelegd in het belang van de volksgezondheid. Ze moeten zich begin mei, wanneer het proces hernomen wordt, terug aanbieden in de gevangenis. Leopoldine De Decker werd op 17 mei 2013 gedood tijdens een overval in haar appartement aan de Lange Lobroekstraat in Antwerpen.

Branko Stankovski en Daniel Florojkic waren volgens klokkenluider Pieter Vermeersch de uitvoerders. Seppe Pierard zou als tussenpersoon hebben opgetreden en Guus Wyns zou alles samen met Pieter gepland hebben. Branko en Daniel werden na twee jaar voorhechtenis vrijgelaten. Ze moesten zich voor de start van het proces begin maart terug aanbieden in de gevangenis. De drie andere beschuldigden bleven op vrije voeten. 'Doordat het proces werd stilgelegd, zouden ze nog tot begin mei in de gevangenis moeten blijven. Wij hebben aan de aanklager gevraagd of ze niet konden vrijgelaten worden. Hij ging daarmee akkoord, maar ze moeten wel op 4 mei terug naar de gevangenis komen', zegt advocaat Frédéric Thiebaut, die voor Daniel optreedt. Het proces wordt dan verder gezet met de pleidooien over de schuldvragen.