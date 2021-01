Verdachten gearresteerd op werf

In de nacht van woensdag op donderdag had iemand gezien hoe twee mannen spullen in een auto laadden op een werf aan de Moretusstraat. De politie kon de auto aantreffen, maar er was niemand bij aanwezig.

Blijkbaar waren de twee inzittenden binnen gegaan in een appartementsgebouw in aanbouw aan de Henri Spaaklaan. Daar vond de politie de vermoedelijke bestuurder van de auto. Een andere ploeg kon nog een tweede verdachte vinden. De twee stonden met mekaar in verbinding met een walkietalkie. Het duo is overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. In hun auto is materiaal gevonden dat zou kunnen wijzen op activiteiten rond koperdiefstal. De twee konden geen uitleg geven voor hun nachtelijke aanwezigheid op de werf. De lokale recherche zal het verdere onderzoek voeren. De twee Polen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

(archieffoto Pixabay)