Verdachten grootschalige oplichting mondmaskers opgepakt. Eén arrestatie in Antwerpen

De Koninklijke Marechaussee heeft gisteren een 49-jarige man uit Purmerend (NL) aangehouden op verdenking van oplichting van een Britse man bij de verkoop van mondkapjes. De Brit wilde voor 8 miljoen euro aan mondkapjes kopen en heeft hiervoor een aanbetaling van 850.000 euro gedaan. Daarna liet de verkoper niks meer van zich horen.

Hierop deed de man in februari 2020 aangifte bij de Marechaussee op Schiphol. Het rechercheteam startte vervolgens een onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM). Tijdens het onderzoek kwamen verdachten uit Purmerend en Antwerpen in beeld.

Marechaussee en OM hebben nauw samengewerkt met de opsporingsinstanties in België, het parket Antwerpen en team Goudi van PZ Antwerpen. Die onderzoeksresultaten hebben geleid tot de aanhouding van verdachte in Purmerend. Op hetzelfde moment werd bij verschillende huiszoekingen in het Antwerpse een 42-jarige Nederlander gearresteerd door PZ Antwerpen.

Tijdens de actie in Purmerend zijn onder meer digitale en financiële rechercheurs, de ondersteuningsgroep en arrestatieteam van de Marechaussee ingezet. Bij doorzoekingen van de woningen en bedrijfspanden van de verdachten in Purmerend en Antwerpen zijn diverse gegevensdragers en goederen aangetroffen, die verder onderzocht worden.

De verdachten zitten vast voor verder onderzoek door de Marechaussee , de verdachte uit België is daarvoor overgebracht naar Nederland.

Meerdere aanhoudingen zijn niet uitgesloten.

