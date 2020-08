Verdachten van fraude met humanitaire visa doorverwezen naar correctionele rechtbank

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag 10 verdachten naar de correctionele rechtbank verwezen in het dossier rond de fraude met humanitaire visa. De tien verdachten zullen zich daar moeten verantwoorden voor feiten van mensensmokkel, passieve omkoping en criminele organisatie.

Het onderzoek, dat gevoerd werd door de afdeling mensenhandel/mensensmokkel/sociale fraude van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen, startte in november 2018. De organisatie wordt ervan verdacht 219 mensen tegen betaling aan een humanitair visum te hebben geholpen, waarvan 96 mensen – in strijd met de voorwaarden van het visum – niet in België zouden gebleven zijn. Humanitaire visa werden uitgereikt in het kader van de reddingsactie van christenen uit het oorlogsgebied in Syrië. Met een humanitair visum konden deze mensen op een veilige en legale manier naar België reizen om in ons land asiel aan te vragen.

Centraal in de organisatie staat hoofdverdachte M.K. (46). Ook zeven andere mannen en twee vrouwen werden doorverwezen. De verdachten zijn woonachtig in Mechelen, Wijnegem en Brussel (Etterbeek) en zijn tussen 22 en 60 jaar oud.

De feiten kunnen bestraft worden met gevangenisstraffen tot 15 jaar en geldboetes tot 150.000 euro (per slachtoffer).