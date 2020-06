Verdachten van gijzeling in psychiatrisch centrum blijven aangehouden

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag de aanhouding bevestigd van de drie mannen van 25, 35 en 44 jaar die donderdagnacht twee verpleegkundigen van het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) op de Antwerpse Linkeroever gegijzeld hadden.

De verpleegkundigen, een 57-jarige man en een 43-jarige vrouw, werden opgesloten in een kamer waarvan de ramen werden afgeplakt door de gijzelnemers. Na intensieve onderhandelingen konden de twee slachtoffers in de loop van de nacht bevrijd worden. Beiden bleven ongedeerd. De drie verdachten werden aangehouden voor gijzeling en overgebracht naar de gevangenis. Volgens de advocaat van een van de gijzelnemers is dat eigenlijk exact waar zijn cliënt op mikte. 'Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo graag naar de gevangenis wilde', zegt meester Abderrahim Lahlali. 'Mijn cliënt werd vorig jaar overgeplaatst van het FPC in Gent naar het FPC in Antwerpen. Hij had niet het gevoel dat hij daar echt geholpen werd en dat frustreerde hem. Hij vond dat hij nog beter af zou zijn in de gevangenis, omdat hij in het FPC geen toekomstperspectief had.'

"Gijzeling was roep om aandacht"

Volgens Lahlali moet de gijzeling dan ook als een roep om aandacht gezien worden. Om die reden werd er tijdens de feiten ook contact gezocht met de media. Zijn cliënt heeft nu spijt van zijn daden, vooral voor de impact die ze op de slachtoffers hadden. 'Het was nooit de bedoeling om hen kwaad te doen.' Zowel de drie verdachten als de twee slachtoffers zullen volgens de advocaat door deskundigen onderzocht worden.