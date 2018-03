Verdachten van groepsverkrachting blijven aangehouden

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag de aanhouding bevestigd van de vier jonge mannen die ervan verdacht worden twee jonge Nederlandse vrouwen in groep verkracht te hebben in hun hotel in Antwerpen.

De slachtoffers hadden een of meerdere van de verdachten in de nacht van vrijdag op zaterdag in nachtclub Roxy op het Eilandje leren kennen. Ze kregen een lift terug naar hun hotel in het centrum van Antwerpen.

Toen ze de volgende ochtend wakker werden, konden ze zich van de voorbije nacht weinig tot niets meer herinneren. Hun kamer leek doorzocht en hun gsm's en geld waren verdwenen.

Toen ze het hotelpersoneel daarover aanspraken, kregen ze te horen dat er een aantal jonge kerels in hun kamer was geweest.

Er zijn aanwijzingen dat de vrouwen seksueel misbruikt werden. Of ze bedwelmd werden, moet uit het toxicologisch onderzoek blijken.

Eén van de verdachten keerde zaterdagavond terug naar het hotel en werd daar gearresteerd. Later werden ook nog drie andere verdachten opgepakt. De vier werden aangehouden op verdenking van verkrachting, diefstal en schuldig verzuim.

De raadkamer besliste vandaag om hen nog een maand in de cel te houden.

Hun advocaten konden niet veel kwijt over de zaak. 'Het onderzoek is daar nog veel te pril voor. De inkt op de processen-verbaal is amper droog', aldus meester Omar Souidi. 'Er zijn nog verschillende onderzoeksdaden lopende. Aan de hand daarvan zal moeten blijken wat er die nacht precies gebeurd is', zegt meester Ben Crosiers.

Het Laatste Nieuws schrijft vandaag dat de feiten gefilmd zouden zijn, maar als dat inderdaad zo is, dan zijn die beelden nog niet opgedoken in het dossier.

