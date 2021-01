Verdachten van helikopterkaping in Deurne verwezen naar rechtbank

De raadkamer in Antwerpen heeft de drie verdachten van de helikopterkaping in Deurne doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

Mike G. (24) uit Tongeren wilde vorig jaar met een helikopter zijn echtgenote gaan bevrijden uit de vrouwenafdeling van de gevangenis van Vorst, maar het toestel kon niet landen op de binnenplaats. De drie verdachten hadden op 25 september een afspraak voor een helikoptervlucht boven Brussel om luchtfoto's te maken. Toen het toestel boven het Brusselse justitiepaleis vloog, haalden de passagiers plots airsoftwapens boven. De piloot, een vrouw van 36, werd bedreigd en gedwongen richting Berkendael te vliegen, de vrouwenafdeling van de gevangenis van Vorst. Daar zat de echtgenote van Mike G. opgesloten op verdenking van de moord op haar ex-partner.

De helikopter kon niet echter niet landen op de binnenplaats en zette vervolgens koers naar het Waals-Brabantse Hélécine. Daar stapte de drie verdachten uit het toestel en sloegen ze op de vlucht. Mike G. werd een dag later gearresteerd in de buurt van Brussel. Hij was in het gezelschap van zijn adoptievader. Niet veel later werden ook Dennis L. (23) uit Lanaken en Yenthe P. (19) uit Bilzen van hun vrijheid beroofd in Limburg. De onderzoeksrechter besliste om de adoptievader vrij te laten onder voorwaarden. De drie andere verdachten werden aangehouden.

Exact 150 dagen na de feiten is de zaak vrijdag verwezen naar de rechtbank. De drie kapers zullen er zich moeten verantwoorden voor diefstal met geweld in bende met wapenvertoon, deelname aan een criminele organisatie, wederrechtelijke vrijheidsberoving en poging tot ontvluchting. De adoptievader wordt niet mee vervolgd. Mike G. en Yenthe P. zitten nog altijd in de gevangenis, Dennis L. zit zijn voorhechtenis thuis uit met een enkelband.