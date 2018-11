Verdachten van woninginbraak gevat

In een appartementsgebouw aan Hof ter Lo in Borgerhout heeft de politie 2 verdachten van een woninginbraak gearresteerd

Vannacht belde een bewoonster van een pand aan Hof Ter Lo naar de politie omdat ze verdachte geluiden hoorde in de kelder van het appartementsgebouw. De politie ging meteen ter plaatste en zag dat twee mannen de garage van het pand verlieten. Een van hen droeg een zak in de ene hand, en in de andere hand een koffer waarin elektrisch gereedschap zou kunnen zitten. De andere kwam met een trolley buiten maar liep snel weer binnen toen hij de politie in de gaten kreeg. De eerste verdachte kon meteen gearresteerd worden. De arrestatie van de tweede verdachte verliep wat moeizamer. Hij had de garagedeur snel gesloten en die kon enkel van aan de binnenkant geopend worden. Hij hield zich schuil in het appartementsgebouw maar kon op de eerste verdieping toch worden gevonden. De buit werd gerecupereerd en de twee verdachten van 24 en 25 jaar werden gearresteerd.