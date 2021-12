Verdachten voor drugshandel gearresteerd op Sint-Jansplein

Het wijkondersteuningsteam van de regio City merkte tijdens toezicht op het Sint-Jansplein een man op die duidelijk op zoek was naar drugs. De man werd gevolgd en ging een pand binnen. Hij werd gecontroleerd en gaf toe net cocaïne te hebben gekocht. In het kader van verder onderzoek werden 4 verdachten gearresteerd, waarvan 1 minderjarige. In het pand werd cocaïne, hasj en een aanzienlijke hoeveelheid cash aangetroffen. Er was ook materiaal om drugs te versnijden, te wegen en te verpakken alsook meerdere telefoons.

In totaal nam de politie 57 gram cocaïne, 485 gram hasj, 2 660 euro cash en 7 gsm-toestellen in beslag. De 4 verdachten bleken allemaal illegaal in ons land te verblijven. Het viertal werd voorgeleid.