Verdere uitbreiding norovirus in Klina vermeden

Het norovirus in het Klinaziekenhuis is onder controle.

In het Klina waren onlangs 3 besmettingen met het norovirus. De toestand is intussen onder controle. Dr. Joost Baert, Hoofdgeneesheer AZ Klina: “De drie patiënten zijn ondertussen klachtenvrij en de toestand is onder controle. Alle voorzorgsmaatregelen worden definitief opgeheven van zodra de patiënten 72 uur klachtenvrij zijn. Na het weekend evalueren we of we de maatregelen dus definitief beëindigen.”

AZ Klina had strenge maatregelen getroffen nadat op één verpleegafdeling bij enkele patiënten en

medewerkers braken en buikloop werd vastgesteld. Het ging over een frequent voorkomende

overdraagbare virale infectie, het norovirus. Een delegatie van het Vast Comité Alarmeren

Ziekenhuisdiensten en het team van ziekenhuishygiëne heeft de gebruikelijke procedures en

actieplannen continu opgevolgd. Verder uitbreiding is vermeden en de toestand is nu onder controle.