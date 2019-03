Verdwijnpalen in Edegemse collegewijk opnieuw in gebruik

In Edegem zijn de veelbesproken verdwijnpalen in de Collegewijk vandaag opnieuw in gebruik genomen. Het Edegems bestuur wil zo het sluipverkeer in de wijk aanpakken.



De palen gaan opnieuw de hoogte in tussen 7 en 8 uur 's ochtends. In 2015 werden ze voor het eerst geplaatst, als proefproject. Met succes. Er reden dagelijks ruim 12.000 wagens minder door de toegangswegen naar de Collegewijk. Door wegenwerken in de buurt werden ze noodgedwongen weggehaald. Maar de buurtbewoners bleven klagen over het sluipverkeer. Vandaar dat de paaltjes er nu opnieuw staan. In de hoop automobilisten langs andere wegen te leiden.