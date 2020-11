Sinds middernacht is ons land opnieuw in lockdown. Verschillende winkels moeten de deuren sluiten, telewerken is verplicht waar mogelijk en ook het aantal contacten in private kring zijn weer teruggeschroefd. De nieuwe regels gelden tot 13 december. Ze moeten het aantal besmettingen met het coronavirus fors doen afnemen, zodat de ziekenhuizen en het verzorgend personeel opnieuw wat ademruimte krijgen.