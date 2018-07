Morgenavond is in ons land een volledige maans-verduistering te zien. De schaduw van de aarde valt dan op de maan en die kleurt daardoor donkerrood. Een mooi spektakel dat voor het eerst sinds 2015 nog eens te zien is.Het loont de moeite om morgenavond rond half tien een plaatsje op te zoeken waar je de horizon kan zien. Want de volledige verduistering kan je het best bekijken net als de maan daar te voorschijn komt. Volkssterrenwacht Urania zal telescopen plaatsen op het dak van het MAS.