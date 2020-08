Vergeten Suske en Wiske-verhaal eindelijk af

Het negende en laatste Suske en Wiske-avontuur uit de befaamde Blauwe Reeks voor het weekblad Kuifje ziet na ruim zestig jaar alsnog het levenslicht.

De strip, waarvoor Willy Vandersteen in 1959 in opdracht van KLM door Azië vloog, is vanaf zaterdag te lezen in de Nederlandse krant De Telegraaf. De Sonometer of De Geluidsmaniak, zo luidde de werktitel van het negende verhaal van de serie die Vandersteen vanaf 1948 maakte. Speciaal voor dit verhaal mocht de Belgische tekenaar inspiratie opdoen op kosten van KLM. Samen met journalisten was hij naar Japan, de Filipijnen, Hongkong, Thailand en India gevlogen.

75ste verjaardag Suske en Wiske

Terug in Antwerpen begon Vandersteen aan een verhaal waarin hij zijn indrukken uit Japan verwerkte. Maar na vier gedetailleerd uitgewerkte pagina's en één kladpagina legde hij het project weg. De platen van De Sonometer gingen echter niet verloren. Tekenaar Dirk Stallaert kreeg vorig jaar samen met de Franse schrijver François Corteggiani de opdracht om voor de 75e verjaardag van Suske en Wiske in 2020 het verhaal alsnog te voltooien.

(foto : Belga)