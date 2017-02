Er lijkt dan toch schot in de zaak te komen rond het nieuwe centrum voor psychiatrische geïnterneerden op Linkeroever. Gisteren klaagde de Liga voor de Rechten van de Mens op atv nog aan dat het centrum aan de Beatrijslaan al maandenlang leeg staat. Er is plaats voor 182 patiënten, maar er werd nog steeds geen uitbater gevonden. Er zijn drie kandidaten, en daar is politiek gekibbel rond. Maar daar is men nu uit. Dat zei justitieminister Koen Geens vanmiddag, in het parlement.