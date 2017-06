Verhoogde fakkelactiviteit bij Total

Als u één van de komende dagen of nachten een felle gloed boven de Antwerpse haven ziet, dan is er geen reden om u zorgen te maken.



Total Antwerpen start gewoon één van hun installaties opnieuw op na een groot onderhoud. Daarvoor moeten hoge temperaturen ontwikkeld waarbij het gas van mindere kwaliteit volledig verbrand wordt. Dat gebeurt op grote hoogte via de fakkeltorens langsheen de Scheldelaan. Dat levert echter geen gevaar op voor de luchtkwaliteit of voor de mensen die op Total werken en in de buurt ervan. De fakkel-activiteit zou duren tot volgende vrijdag.