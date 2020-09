Verhoogde fakkelactiviteit door technische storing

Door een technische storing op een deel van de installatie bij Total Raffinaderij Antwerpen is er sinds kwart over 8 deze morgen een verhoogde fakkelactiviteit. De eenheid wordt uit dienst genomen de komende 24 uur, waarbij de intensiteit van het fakkelen geleidelijk zal verminderen. Het bedrijf laat weten dat de fakkelactiviteit tot zaterdag zal aanhouden.

Total Raffinaderij Antwerpen verontschuldigt zich in een persbericht voor de geluids- en lichthinder die de fakkel in de wijde omgeving van de site veroorzaakt. De productie- en onderhoudsteams van de raffinarderij stellen alles in het werk om de storing zo snel mogelijk op te lossen, stelt het bedrijf.

De fakkels, herkenbaar aan hun Eiffeltoren-achtige witrode constructie, gelegen langsheen de Scheldelaan, zijn goed zichtbaar in de ruime omgeving. Het zien van een vlam kan soms leiden tot bezorgdheid, vooral als het gepaard gaat met een pulserend geluid en een felle gloed. Er is echter geen reden tot ongerustheid, volgens het bedrijf. De fakkels zijn veiligheidsinstallaties, speciaal ontworpen en ontwikkeld voor verbranding op grote hoogte: de verbranding vindt plaats boven in de fakkel op een veilige hoogte van 200 meter. Op die hoogte is er geen gevaar voor de installaties en de mensen in de buurt van de fakkel.

(Bron: Total Raffinaderij Antwerpen)

(De foto is een archiefbeeld)